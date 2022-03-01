ويتضمن النشاط سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنيّة والثقافية التي تُنظم في مسرح رسالات، قصر الأونسكو والمركز العالمي لحوار الحضارات وفي أماكن أخرى من المناطق اللبنانية.



أيام الفجر الثقافية هو باقة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والفعاليات الفنية والثقافية، تنطلق تزامنا مع زيارة وزير الإرشاد والثقافة في إيران الدكتور محمد مهدي اسماعيلي يرافقه مجموعة من المدراء العامين والمستشارين والفنانين العالميين ضمن اختصاصات فنية متنوعة، والتي سيتم استضافتها في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري وفي مجموعة من الأماكن والمراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية لمدة 6 أيام ضمن البرنامج الآتي؛



- أمسية موسيقية أوركسترالية لأوركسترا مؤسسة رودكي الوطنية الإيرانية

- افتتاح معرض طلوع الفني والحرفي، والذي يستمر حتى السبت 5 آذار في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري، حيث يستضيف المعرض 9 فنانين لمختلف أنواع الحِرَف يؤدّون عروض وتطبيق حيّ أمام روّاد المعرض، والحِرَف هي:



1- فن الكارتون و الكاريكاتور؛ الفنان السيد مسعود شجاعي طبطبائي.

2- فن التخطيط؛ الفنان عزيز الله كَلكارزاده.

3- فن حياكة السجاد؛ الفنانة جيلا رسام عرب زاده.

4- فن التصوير؛ الفنان أمير علي جواديان.

5- فن فسيفساء الخشب؛ الفنان محسن كاوه.



6- فن الخط؛ الفنان شكرالله برومند.

7- فن التطريز؛ الفنانة مريم فاميل سماك جلالي.

8- فن التذهيب والتلوين؛ الفنانة زينب شاهي.

9- فن الموزاييك والزخرفة؛ الفنانة راحلة شاهسواراني.



المعرض يفتح أبوابه ويستقبل الزوّار يوميًا من الثلاثاء 1 آذار ولغاية السبت 5 آذار من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى 9:00 مساءً في مسرح رسالات - المركز الثقافي لبلدية الغبيري.