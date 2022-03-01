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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 12:58

قائد سلاح الجو الايراني : مستعدون لتبادل الخبرات مع باكستان

قائد سلاح الجو الايراني : مستعدون لتبادل الخبرات مع باكستان
وقال "العميد طيار حميد واحدي"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء علی هامش زیارته الرسمیة الی باکستان :عقدنا اجتماعا مهما مع قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال "ظهير أحمد بابر" واکد الجانب الباكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة وفي المقابل نرحب بتوسيع العلاقات الثنائية مع باكستان بهدف ارساء الأمن و الاستقرار فی البلدين.

وأعرب عن أمله في أن یسهم تعزیز التضامن بين إيران وباكستان في توطيد التعاون الثنائي، خاصة في المجالين العسكري والجوي.

وأضاف: القوات الجوية الإيرانية والباكستانية أحرزت تقدمًا جيدًا في مختلف المجالات و أعرب عن أمله في أن یستفید البلدان من هذه الفرص بشكل متبادل.

وقال: نحن مستعدون لتبادل الخبرات والمعرفة مع القوات الجوية الباكستانية ، معربا عن امله في تطوير هذه العلاقات المستقرة.

وقال : حققت القوة الجوية بالجيش الايراني" تقدمًا على مدى السنوات الـ 43 الماضية وکان الحظرالامریکي أحادي الجانب على ايران، نعمة خاصة للقوات المسلحة الایرانیة ومنها سلاح الجو للجیش وجعلنا مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات.

واوضح أن العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية وبلغنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية رغم فرض الحظر علی ایران.

وقد وصل قائد القوة الجوية للجيش "العميد طيار حميد واحدي"، إلى إسلام آباد قبل یومین في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني. وشهدت العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المجال العسكري والأمني، وتبادل وفود من القوات المسلحة للبلدين.

والتقى العميد طيار واحدي، امس الاثنين قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال "ظهير أحمد بابر" في إسلام أباد.
رقم : 981435
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