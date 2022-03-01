السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن

واشار السيد نصر الله في الكلمة التي ألقاها بمؤتمر “سيدُ شهدائِنا فكراً وسيرة” الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، الى أن ما يجري بين اوكرانيا وروسيا خطير جدا بمعزل عن الموقف تجاه المعركة القائمة، "ما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس ويجب ان يبنى عليها في منطقتنا.



وأوضح السيد نصرالله قائلا: هناك ازدواجية معايير في التعاطي من قبل دول العالم، كيف تصرف العالم عندما غزت اميركا افغانستان وكيف يتصرف الآن مع دخول روسيا الى اوكرانيا وبدء معركة عملية عسكرية، هل لأن اميركا قوية ومتجبرة يسكت العالم على ظلمها وآخرها سرقة بايدن لأموال الشعب الأفغاني؟



وفيما يتعلق بالشهيد عباس الموسوي اشار السيد نصر الله الى أن السيد الشهيد عباس الموسوي كان يعتقد بأهمية قيام حوزات دينية محلية ما دفعه إلى تأسيس الحوزرة العلمية في بعلبك، كما انه كان يعتقد بأهمية دور المرأة في عملية التبليغ الدينية وأن هناك مساحة لا يمكن ملؤها إلا بالسيدات المبلغات.



وشدد السيد نصر الله على أن الشهيد عباس الموسوي كان يعتقد بوجوب حركة علماء الدين نحو الناس في مقابل فكرة أخرى كانت سائدة حينها، وكان يؤمن بأهمية العمل الجماعي عمومًا وعلى المستوى العلمائي خصوصًا بالإضافة إلى العمل المؤسساتي المنظم وكان من أشد الداعمين لتشكيل تجمع العلماء المسلمين من السنة والشيعة.



ولفت السيد نصر الله الى أن الشهيد السيد عباس الموسوي كان يؤمن بالعمل الحركي والتنظيمي والحزبي وكان ولازال ذلك محط نقاش وانه كان من المؤسسين لتشكيل الإطار التنظيمي لحزب الله، ولم يكن له شيئا آخرا سوى حزب الله وقد افنى حياته وشبابه ووقته في سبيل هذا النهج.



وفيما يتعلق بالدائرة الشيعية أكد السيد نصر الله أن السيد عباس الموسوي كان يعتقد بأهمية ووجوب الانفتاح والتعاون والتكامل حتى مع الاختلاف، كما كان يؤمن بحق بالوحدة الإسلامية والتقريب والتعاون بين المسلمين وعمل في الليل والنهار من أجل تحقيق الوحدة بين المسلمين.