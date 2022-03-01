الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 13:54

النخالة: لم تكن المقاومة يوماً أقوى من يومنا هذا

النخالة: لم تكن المقاومة يوماً أقوى من يومنا هذا
وقال النخالة في مؤتمر: "سيدُ شهدائِنا فكرًا وسيرة" المنعقد في ذكرى الشهيد القائد السيد عباس الموسوي، أن سيد الشهداء عباس الموسوي قد امتلك رؤية ثاقبة حول طبيعة العدو الصهيوني وطموحاته في المنطقة والأنظمة الموالية لأمريكا والمشاريع التي تُحاك من أجل السيطرة على عالمنا العربي والإسلامي .

وبين النخالة: إن الشهيد عباس لم يتوقف يوماً واحداً عن التعبئة والتحذير من المشروع الصهيوني ومخاطره ، مشيراً إلى أنه كان يفاجئ الجميع بإيمانه العميق بأن "إسرائيل" سُتهزم وستزول من الوجود ، ولطالما كان يقول إن "إسرائيل" سقطت .

وتابع: "الشهيد عباس لم يكن همه فلسطينياً ولا لبنانياً فقط بل العالم قريته الصغيرة فذهب "لباكستان" ولـ"كشمير" وكان اهتمامه ما يجري في العالم الاسلامي ليس أقل ما يجري في لبنان .

وجدد النخالة تأكيده على وحدة المقاومة في كل المنطقة في مواجهة المشروع الصهيونية حتى هزيمته ، وحقنا التاريخي في فلسطين من النهر للبحر .

وشدد النخالة بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، على أن القدس ستبقى في قلوبنا ومحط رحالنا، وسندخلها فاتحين ونسقط راياتهم وأحلامهم وأوهامهم.

ونهى حديثه بالقول" بوركت ذكرى استشهاد السيد عباس وبورك حزب يستشهد أمينه العام إنه حزب لا يموت إنه حزب ينتصر إنه حزب الله ".
مصدر : وكالات
رقم : 981446
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
1 آذار 2022
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
1 آذار 2022
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
1 آذار 2022
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
1 آذار 2022
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
1 آذار 2022
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
1 آذار 2022
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
28 شباط 2022
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
28 شباط 2022
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
28 شباط 2022
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
28 شباط 2022
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
28 شباط 2022
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
27 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟