حماس تدعو الفلسطينين إلى النفير العام ضد الاحتلال

جاء ذلك في بيان لحركة حماس اليوم الثلاثاء (1-2) نعت فيه الشهيدين البطلين، الأسير المحرّر عبد الله الحصري، والشاب شادي نجم (18 عامًا)؛ اللّذين ارتقيا، فجر اليوم، برصاص الاحتلال الصهيوني، في مخيم جنين البطولة والتضحية.



وأشادت حركة حماس ببطولات الشباب الثائر في جنين القسَّام، الذين اشتبكوا مع العدو ردًّا على جرائمه وعدوانه السافر، محملةً الاحتلال تداعيات جرائمه وإرهابه المنظّم ضدّ أهلنا وشبابنا في الضفة الغربية المحتلة.



وأكدت الحركة أنَّ الاعتقال والاغتيال لن يزيد شعبنا إلاَّ تمسكاً بالمقاومة الشاملة، داعيةً جماهير شعبنا إلى النفير العام؛ دفاعًا عن أسرانا ومقدساتنا، وتمسّكًا بحقوقنا الوطنية حتى التحرير والعودة.