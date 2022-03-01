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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 16:15

148 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

148 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى
وأفادت مصادر مقدسية، أن 80 مستوطنًا و35 طالبًا يهوديًّا و33 عنصراً احتلاليًّا اقتحموا ساحات الأقصى، خلال جولة الاقتحامات الصباحية.

وتجري الاقتحامات على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وبالتزامن مع هذا الاقتحام المتجدد، اعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم على عدد من حراس المسجد الأقصى المبارك عند باب السلسلة واعتقلت أحدهم.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب السلسلة.

ويأتي الاعتداء بعد أن أصدرت محكمة إسرائيلية أمس الاثنين حكمًا بالسجن 6 أشهر بحق حارس المسجد الأقصى المبارك، لؤي أبو السعد.

ويتعرض حراس المسجد الأقصى باستمرار للاعتداء والاعتقال والإبعاد عن المسجد لمدد زمنية تتراوح بين أسبوع وستة أشهر، نظرًا لكونهم يعملون، إلى جانب مسؤوليتهم في الحفاظ على أمن المسجد الأقصى والمصلين فيه، على توثيق انتهاكات واقتحامات المستوطنين للمسجد بالصوت والصورة عبر هواتفهم المحمولة.
مصدر : وكالات
رقم : 981464
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