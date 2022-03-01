الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 16:40

إيران: قرار مجلس الأمن سيصعب إرساء السلام في اليمن

إيران: قرار مجلس الأمن سيصعب إرساء السلام في اليمن
وقال خطیب زاده ردا على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة فی الیمن: للأسف هذا القرار والأدبيات المستخدمة فيه متأثر بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية ویمثل تحديا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية و سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزا ع في مواقفهم.

وأكد: منذ بداية العدوان علی اليمن، كانت هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان و هذه النظره لم يكن لها تأثير على الحد من الأزمة فحسب، بل كانت عاملاً في إستمرار أسوأ مأساة إنسانية في القرن.

وقال: شهدنا خلال سبع سنوات من الحرب الوحشية في اليمن، الانتهاكات المنهجية والخطيرة للقانون الدولي وقتل المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية والحصار غير المشروع للموانئ والمطارات في اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي وإبعاد مجلس الأمن الدولي عن واجبه الذاتي وتجاهله جرائم التحالف.

وأضاف أن استمرار هذا النهج يجعل إمكانية إرساء سلام دائم وعادل صعبة ومعقدة بشكل متزايد.
رقم : 981471
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
1 آذار 2022
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
1 آذار 2022
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
1 آذار 2022
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
1 آذار 2022
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
1 آذار 2022
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
1 آذار 2022
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
28 شباط 2022
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
28 شباط 2022
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
28 شباط 2022
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
28 شباط 2022
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
28 شباط 2022
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
27 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟