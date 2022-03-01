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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 17:10

محادثات ايرانية - ارمينية حول توطيد العلاقات

محادثات ايرانية - ارمينية حول توطيد العلاقات
وتباحث علي اکبر محرابیان وارسن آواکیان الذي تم تعيينه مؤخرا بمنصب سفیر ارمينيا بطهران حول توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي واتخاذ قرارات بناءة ترمي لتنمية التعاون بين البلدين على مختلف الصعد التجارية والاقتصادية والطاقة.

كما تباحث الجانبان حول انعقاد لجنة التعاون الايرانية - الارمينية المشتركة في نسختها السابعة عشر.

وفي هذا السياق ايضا التقى مؤخرا مساعد الرئيس الايراني في الشؤون الحقوقية محمد دهقان وزير العدل الارميني كارن آندراسيان واكد على سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تقوم على الارتقاء بمستويات التعاون الشامل لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية مع بلدان الجوار.
رقم : 981477
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