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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 17:12

صحيفة: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات

صحيفة: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات
وذكرت الصحيفة عن المصدر أن "المحادثات المقبلة تقررت في 2 مارس/ آذار".

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن "روسيا طلبت من كييف في المفاوضات الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وطلبت روسيا حسب نفس المصدر "نزع السلاح من أوكرانيا".

لم تحقق الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا نتائج تريدها أوكرانيا، حسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".

وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن "الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج نريدها".

وأشار إلى أن "الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل".
مصدر : وكالات
رقم : 981478
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