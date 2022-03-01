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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 19:22
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت فجار
ويعد الشهيد أبو عفيفة الثالث الذي يرتقى في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث كان فلسطينيان قد استشهدا برصاص الاحتلال في مخيم جنين شمال الضفة صباح اليوم.
مصدر :
وكالات
رقم :
981487
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