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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 19:36

الاحتلال يعتدي على حراس الأقصى

الاحتلال يعتدي على حراس الأقصى
وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب السلسلة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أن أصدرت محكمة صهيونية أمس الاثنين حكما بالسجن 6 أشهر بحق حارس المسجد الأقصى المبارك، لؤي أبو السعد.

ويتعرض حراس المسجد الأقصى باستمرار للاعتداء والاعتقال والإبعاد عن المسجد لمدد زمنية تتراوح بين أسبوع وستة أشهر، نظرا لكونهم يعملون، إلى جانب مسؤوليتهم في الحفاظ على أمن المسجد الأقصى والمصلين فيه، على توثيق انتهاكات واقتحامات المستوطنين للمسجد بالصوت والصورة عبر هواتفهم المحمولة.

في سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال، 6 مواطنين مقدسيين، عن منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس، محمد محمود، أنّ شرطة الاحتلال أفرجت مساء أمس عن محمد دعنا، آدم أبو عصب، عدي النتشة، محمد غيث، عبد الرحمن مراغة، محمد عويضة، بشرط الإبعاد عن باب العمود 15 يوما والحبس المنزلي 5 أيام.

وكانت قوات الاحتلال، اعتدت، أمس، على المواطنين المحتفلين بذكرى الإسراء والمعراج في ساحة باب العامود، بالضرب والدفع، وإلقاء قنابل الصوت، مما أسفر عن وقوع نحو 36 إصابة.

وتتعمد سلطات الاحتلال تنفيذ اعتقالات للنشطاء والمرابطين المقدسيين وإبعادهم عن مدينة القدس لإفساح المجال أمام المجموعات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية فيه.

وأصدرت قوات الاحتلال 262 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدد تفاوتت ما بين أسبوع وستة أشهر خلال عام 2021 المنصرم.
مصدر : وكالات
رقم : 981488
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