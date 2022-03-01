الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 19:59

كييف: لن نتفاوض مع موسكو تحت ضغط "الإنذارات"

كييف: لن نتفاوض مع موسكو تحت ضغط "الإنذارات"
وفي تعليقه على المفاوضات التي جرت بين طرفين النزاع في مقاطعة غوميل البيلاروسية أمس الاثنين قال كوليبا: "نحن الآن نحلل ما حدث بالأمس والمواقف المطروحة، والرئيس (الأوكراني فلاديمير زيلينسكي) تم إخباره بشكل تام عن محتوى الحديث حتى أبسط تفاصيله".

وتابع: "سوف نبلور موقفنا لنستعد إلى لقاء جديد عند الضرورة"، دون أن يكشف عن موعد محتمل للجولة الثانية الممكنة.

وشدد كوليبا على أن أوكرانيا مستعدة للحوار والبحث عن حل النزاع بطرق دبلوماسية، لكنه أشار إلى أنها لن توافق على المفاوضات "إذا كانت روسيا تخطط لإصدار إنذارات فيها".

دعم الناتو

وأعلن كوليبا أن أوكرانيا تطلب من الناتو أن يدعمها في مواجهتها مع روسيا، لكنها لا تدعو الحلف إلى القتال على أراضيها "بدلا عنا".

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ قال سابقا إن الحلف "لن تكون طرفا في النزاع" ولن ترسل قوات إلى أوكرانيا ولا طائرات إلى مجالها الجوي، مع أنه أكد تقديم الدول الأعضاء في الناتو أنواعا مختلفة من الدعم العسكري، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية وإنسانية لكييف.

وكان مصدر روسي أفاد سابقا بأن الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية قد تعقد الأربعاء 2 مارس.

وفي ختام المفاوضات التي أجراها الوفدان الروسي والأوكراني بمقاطعة غوميل في بيلاروس، أشار الطرفان إلى اتفاقهما على عقد جولة جديدة "في القريب العاجل".

وأكد رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، أنه تم خلال المفاوضات التي استمرت خمس ساعات تحديد نقاط يمكن من خلالها التنبؤ بالتوصل لمواقف مشتركة.

من جانبه صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن المفاوضات لم تثمر عن النتائج المرجوة منها بالنسبة لكييف. واشار إلى أن "روسيا أفصحت عن مواقفها، ونحن تحدثنا عن بعض النقاط من جانبنا من أجل إنهاء الحرب. وقد تلقينا بعض الإشارات".

فيما قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الذي حضر المفاوضات أن نتائجها توحي بـ"تفاؤل حذر".

وجرت المفاوضات في بيلاروس وسط مواصلة الجيش الروسي منذ 24 فبراير عمليته العسكرية في أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 981495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
1 آذار 2022
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
1 آذار 2022
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
1 آذار 2022
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
1 آذار 2022
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
1 آذار 2022
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
1 آذار 2022
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
28 شباط 2022
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
28 شباط 2022
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
28 شباط 2022
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
28 شباط 2022
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
28 شباط 2022
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
27 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟