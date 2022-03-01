أسباب إطالة أمد المحادثات النووية في فيينا

قال مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، في هذا الصدد: "إن الفرنسيين يضعون العراقيل أمام تسوية ما تبقى من قضايا الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخذوا نهجا سياسيا في هذا المضمار.



واضاف: إن باريس لعبت دورا مهما في إبعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دورها القانوني والتقني والتحول إلى القضايا السياسية.



وتابع: يعد حل القضايا المتبقية بشأن الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد الشروط المسبقة المهمة للتوصل إلى اتفاق في فيينا ، وإذا لم يحدث ذلك ، فقد يتم تحميل فرنسا مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق في فيينا.



وفي سياق متصل أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أنه لايوجد بديل معقول للاتفاق النووي، معربا عن أمله بأن تنتهي مفاوضات فيينا الى النجاح.



واشار لافروف، في تصريحه خلال مؤتمر حول نزع الاسلحة النووية، الى اهمية الاتفاق النووي، موضحاً: ان الجهود مستمرة بهدف إحياء برنامج العمل المشترك "الاتفاق النووي" بهدف ايجاد حل للشؤون ذات الصلة بهذا الاتفاق.



وشدد: إن التعهدات التي يتضمنها الاتفاق النووي ينبغي ان تنفذ من قبل جميع الاطراف دون أية قيود وشروط.



ولفت الى ان الوضع الجاري يؤكد بوضوح التكاليف الباهضة على الامن العالمي جراء عجز واشنطن في التفاوض.



وأكد أن السياسة القائمة على الضغوط والابتزاز تفتقد لأية نتائج.



ويرى مراقبون أن المحادثات الجارية بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا قد وصلت إلى نقطة حساسة وحاسمة، يمكن رؤية حساسيتها بوضوح في تغيير أدبيات الإعلام لدى الدول المتفاوضة، وأيضا زيادة حجم العمليات الإعلامية بشكل كبير لدى كلا الجانبين، ولا سيما لدى الغرب.



في الأيام الأخيرة، وبعد عودة علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا، سعى الساسة الغربيون إلى تضخيم الموعد النهائي المعلن من قبلهم، وكذلك التركيز على انتهاء عملية التفاوض، مع إظهار لامبالاة تجاه مطالب إيران في أربع قضايا مهمة والتي تعتبرها طهران خطوطا حمراء.



وفي هذا السياق الغير واقعي فقد ركزت وسائل الإعلام الغربية في الأشهر الأخيرة وبشكل ممنهج على أصل غيرواقعي مفاده أن الوفد الإيراني يسعى إلى المماطلة وتضييع الوقت، وأنه وبعد عودة كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا قد تجاهل لبعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، وأنه بذلك عاد خطوة إلى الوراء.



حاولت وسائل الإعلام هذه التلميح إلى أن علي باقري وبعد عودته إلى فيينا، اتخذ مواقفا أكثر تشددا وصرامة، وذلك إثر المشاورات التي عاد بها من طهران، وبذلك عرقل عملية التوصل إلى اتفاق.



وفي هذا الصدد عمد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى الهروب للأمام، من خلال إحجامه عن التطرق إلى عجز إدارة جو بايدن وعدم استعدادها لاتخاذ قرار سياسي بشأن محادثات فيينا، الأمر الذي بات أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق في فيينا، محاولا اتهام إيران مرة أخرى بعدم المرونة، وذلك بهدف إكمال الصورة الموضوعة من قبل بـ"إلقاء اللوم على إيران".



