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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 23:00

وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الإحتلال في غزة

وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الإحتلال في غزة
نادى الاسرى فلبى الفلسطينيون النداء فقد نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الشعبية يوم غضب شعبي من خلال مسيرات متزامنة في الضفة وغزة والارض المحتلة في اشارة لوحدة الموقف الفلسطيني من قضية الاسرى.

وقال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان:" كل العوامل التي ادت الى معركة سيف القدس هي ماثلة ونحذر الإحتلال الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه وجرائمه بحق اهلنا وشعبنا وقدسنا ونقول ان المقاومة ستبقى درع وسيف المدافع عن اهلنا في الضفة وعن القدس وعن الأسرى".

كما قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي:"رسالة المقاومة هي أنها لا يمكن ان تترك اسراها، سلاحها حاضر وهي قادرة ان تحرر كل اسراها من داخل السجون الإسرائيلية".

خمسة الاف اسير يناضلون من اجل حريتهم وحياتهم وخلفهم جيش شعبي يحاول ان يكون صوتهم خارج اسوار سجون الاحتلال.

وقال الأسير المحرر هلال جرادات:" الأسير الفلسطيني يعيش حياة صعبة للغاية ليس بالكلمات يمكن وصفها انما جريمة مستمرة ينظمها هذا العدو الصهيوني، هذه الجريمة يجب ان تتوقف والمفاعيل يجب ان تكون من خلال القوة العسكرية".

عندما يذكر الأسرى تتوحد فلسطين وتتوحد هتافات ويقف هؤلاء القادة على منصة واحدة يوجهون كلمتهم نحو الأسرى فالكل هنا يعد اسرى فلسطين بنصر قريب اما عبر صفقات المقاومة او عبر مقاومة شعبيية.
مصدر : وكالات
رقم : 981524
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