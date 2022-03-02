رئيس الجمهورية الايرانية يؤكد ضرورة تعميق العلاقات الاستراتيجية مع سوريا

رئيسي دعا الى تعميق العلاقات الاستراتيجية الموجودة بين البلدين قائلا ان التحالف بين الشعبين لا يمكن انهاؤه.



وأشار رئيس الجمهورية الى مقاومة الشعب السوري المنقطعة النظير أمام الجماعات الارهابية مشددا على ضرورة حفظ وحدة التراب السوري، ونوه بأن اميركا تسعى لاستمرار المشاكل الامنية والاقتصادية التي أوجدتها لسوريا.



وخلد رئيس الجمهورية ذكرى شهداء التصدي للارهاب ومنهم الفريق الشهيد قاسم سليماني معتبرا سوريا بأنها الخط الأمامي للقتال ضد الكيان الصهيوني داعيا الى وحدة الدول والشعوب المسلمة لمواجهة هذا الكيان.



من جانبه قال مملوك ان بلاده لن تنسى ابدا الدعم الايراني لسوريا امام الارهابيين مضيفا بان سوريا يقظة ازاء تطبيع بعض الدول العربية لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني.