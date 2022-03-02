الإمارات تتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي

وعقدت ممثلة الامارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبه مؤتمرا صحفيا أطلعت الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس للشهر بعد ان كان المجلس قد اجاز البرنامج نفسه في جلسة صباحية.



ويتكون المجلس من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، لهم حق النقض «الفيتو»، وهم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم بالاضافة الى الامارات: ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج, ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.