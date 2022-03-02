اجتماع خاص لامين المجلس الاعلى للامن القومي مع نواب البرلمان

وخلال هذا الاجتماع، تم إطلاع النواب الحاضرين على سير عملية الجولة الجديدة من المفاوضات في الحكومة الثالثة عشرة والتطورات والتحديات القائمة وكذلك الأولويات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني.



هذا واكد شمخاني خلال الاجتماع ان نكث واشنطن لعهودها وانفعال الاوروبيين يجعل من الضروري ان يكون الاتفاق يتمتع بالتزامات يمكن الاتكاء عليها الى جانب الاتزان والاستدامة .



واعتبر ان الاستراتيجية الرئيسية لإيران الى جانب الغاء الحظر هي التركيز على اعتماد آليات لابطال مفعول الحظر وقد اتخذنا حتى الآن خطوات جيدة واضاف : التجارب المريرة لنكث واشنطن لعهودها وانفعال الاوروبيين تجعل ضروريا أن يكون أي اتفاق في فيينا يتمتع بالإلتزامات والاتزان والاستدامة .