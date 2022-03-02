الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 آذار 2022 ساعة 14:22

ارتفاع حصيلة الفيضانات في استراليا إلى 12 قتيلا

ارتفاع حصيلة الفيضانات في استراليا إلى 12 قتيلا
وأكد نائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، بول تول، وفاة 3 أشخاص في بلدة ليسمور التي اجتاحتها الفيضانات"، وبذلك، ترتفع حصيلة وفيات الفيضانات في البلاد إلى 12.

وحذر تول في مؤتمر صحفي، من الفيضانات في مدينة سيدني، قائلا: "اليوم ينصب التركيز على سيدني. نتوقع هطول أمطار غزيرة في فترة ما بعد الظهر وخلال المساء ويوم غد".

ومنذ أسبوع، تهطل أمطار غزيرة على ساحل البلاد الشرقي. وقد جرفت مياه الفيضانات سيارات وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم بعدما غمرت المياه شرفاتها وأسقفها تماما.

وأشار تول إلى أن السد الرئيسي في المدينة بلغت طاقته الاستيعابية وبدأ يفيض. وقال: "إذا طرق بابكم وطلب منكم المغادرة، رجاء غادروا" المنزل.

وأضاف: "لا نريد مشاهدة صور أشخاص على أسطح منازلهم بعد رفضهم المغادرة ليتم إنقاذهم لاحقا".

وتأثرت أستراليا بشدة بتغير المناخ الذي زاد وتيرة الجفاف وحرائق الغابات الفتاكة والفيضانات.
مصدر : وكالات
رقم : 981624
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
2 آذار 2022
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
2 آذار 2022
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟
2 آذار 2022
زيارة وفد حماس إلى بيروت.. الأهداف والرسائل
زيارة وفد حماس إلى بيروت.. الأهداف والرسائل
2 آذار 2022
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
1 آذار 2022
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
1 آذار 2022
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
1 آذار 2022
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
1 آذار 2022
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
1 آذار 2022
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
1 آذار 2022
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
1 آذار 2022
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
28 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟