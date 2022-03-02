نابلس.. إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال طلبة مدرسة

وقال أمين سر حركة "فتح" في قرية تل عصام الصيفي، ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أسوار المدرسة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وأضاف الصيفي أن قوات الاحتلال تتمركز فوق برج عسكري مقام على أراضي البلدة، غالبا ما تستهدف طلبة المدارس، أثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام.



من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات شملت 19 مواطنا من الضفة بينهم 13 من جنين.



ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من بلدة السيلة الحارثية، وهم: عدنان عبد الباسط جردات، منتصر احمد جردات، جمال خالد جبارين، محمد نبيل زيود، يوسف محمد طحاينة، هاني جردات، خالد حسين جرادات، أسامة محمد الشلبي، ونجله أسيد، موسى ناهد زيود، طلعت محمد جردات، ادم محمد طحاينة، خطاب وضاح شواهنة.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: نضال القواسمي من مدينة الخليل، والمحامي عبد الكريم فراح (40 عاما) من منطقة سنجر في بلدة دورا، وفلاح محمود أبو وردة (19 عاما) من مخيم الفوار جنوب الخليل.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: عبد الرؤوف عبد ابراهيم جاغوب (55 عاما)، من بلدة بيتا، والشاب حسام الدين عدنان اشتية (22 عاما) من قرية تل.