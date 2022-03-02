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الأربعاء 2 آذار 2022 ساعة 16:06

وفد ايراني يلتقي برئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب.. وهذا ما تم بحثه

وفد ايراني يلتقي برئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب.. وهذا ما تم بحثه
وقدم رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي خلال اللقاء عرضاً عن الواقع الاقتصادي والتجاري في مدينة حلب وما تقدمه الغرفة من خدمات للأخوة التجار وفعاليات ومعارض تخصصية وندوات وورش تنموية وعلمية.

وأضاف الحموي بأن التجار السوريين مهتمين بالمنتجات الإيرانية بكافة القطاعات التجارية منوهاً على الجاهزية والرغبة في تنشيط التعاون التجاري وتذليل الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري وتنشيطه.

من جانبه أكد الدكتور حسن بور رئيس الوفد المؤلف من عشر تجار متخصصين في تجارة وصناعة ( الذهب _أحجار كريمة _فضة _ألواح شمسية _إنفرتر _خزانات بلاستكية _داوء ومكملات _آلات طبية _مواد بناء _خطوط نسيجية آلية ..) بأن زيارة الوفد الاقتصادي الإيراني إلى حلب تهدف إلى تنشيط الواقع الاقتصادي والتجاري وبحث التعاون والشراكة بين التجار الإيرانيين مع نظرائهم السوريين.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم باللقاءات ال(B2B) التي أقامها ونظمها مجلس إدارة الغرفة بعد الاجتماع مباشرةً بين الوفد الضيف وبين بعض التجار السوريين والذي تم خلالها تقديم شرح مفصل عن المنتجات السورية والإيرانية ومناقشة مقترحات تجارية مما يخدم التجار والقطاع الاقتصادي في كلا البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 981635
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