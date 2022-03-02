الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 آذار 2022 ساعة 16:07

هذا ما أكد عليه صالح ونائب الرئيس الإيراني خلال لقائهما في بغداد

هذا ما أكد عليه صالح ونائب الرئيس الإيراني خلال لقائهما في بغداد
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، اِستقبل في قصر السلام ببغداد، مساعد الرئيس الإيراني رئيس مؤسسة الشهداء الإيرانية أمير حسين قاضي زاده هاشمي”.

وتابع البيان، أنَّ “هاشمي نقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل الرئيس صالح، تحياته إلى الرئيس الإيراني”.

وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الجارين، وأهميتها للشعبين الصديقين بما يخدم البلدين وكل المنطقة”.

وأشار إلى، أنه “تم التأكيد في اللقاء، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في مختلف المجالات عبر الخطط والمشاريع الاستثمارية والخدمية الموضوعة في هذا الصدد”.

وأكد أمير حسين قاضي زادة هاشمي، خلال اللقاء، “دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في مختلف المجالات، والسعي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.
مصدر : وكالات
رقم : 981636
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
2 آذار 2022
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
2 آذار 2022
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟
2 آذار 2022
زيارة وفد حماس إلى بيروت.. الأهداف والرسائل
زيارة وفد حماس إلى بيروت.. الأهداف والرسائل
2 آذار 2022
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
1 آذار 2022
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
1 آذار 2022
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
1 آذار 2022
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أهداف وسيناريوهات روسيا من الحرب
1 آذار 2022
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
ماهي عوامل فشل المشروع الصهيوني في المنطقة ؟
1 آذار 2022
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
أزمة أوكرانيا.. خوف المشيخات العربية المطبعة من المصير نفسه
1 آذار 2022
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
"ميثاق الشعب" خطوة نحو تصحيح المسار في السودان
1 آذار 2022
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
28 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟