بدء عملية التسوية في مركز بلدة تل عرن بريف حلب الشرقي

وأفادت وكالة سانا ببدء عملية التسوية في المركز المذكور لأوضاع المطلوبين من المدنيين والعسكريين، لإفساح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم في إطار الاتفاقات التي طرحتها الدولة.