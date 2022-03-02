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الأربعاء 2 آذار 2022 ساعة 16:49
بدء عملية التسوية في مركز بلدة تل عرن بريف حلب الشرقي
وأفادت وكالة سانا ببدء عملية التسوية في المركز المذكور لأوضاع المطلوبين من المدنيين والعسكريين، لإفساح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم في إطار الاتفاقات التي طرحتها الدولة.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
981638
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