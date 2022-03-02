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الأربعاء 2 آذار 2022 ساعة 16:59

أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا 2-3-2022

أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا 2-3-2022
 حيث قصفت القواتُ الروسية مركز خاركييف بشدة، ثاني أكبرِ المدنِ الأوكرانية وحذرت سكان كييف من البقاء في بيوتهم، فيما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنّ العملياتِ العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافِها .

وأظهرتْ صورٌ للأقمارِ الصناعية رتلاً عسكرياً روسياً يمتد لأكثرَ من ستين كيلومتراً يتقدم نحو العاصمةِ الأوكرانية كييف.

ووسط تشديد العقوبات الغربية على الإقتصاد الروسي، كان أخرها قرار أوروبا حذف 7 بنوك روسية من نظام "سويفت"، أعلن عملاق الإقتصاد الأسيوي، أن الصين لن تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

بالمقابل تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

في السياق قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أنّه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا. مؤكدا أنّ بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا.

هذا و صرح وزير الخارجية الروسي لاوروف، أن توسع حلف الناتو يزيد من أخطار نشوب حرب واسعة النطاق بما فيها الحرب النووية

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن "لدى روسيا كثير من الأصدقاء، ولا يمكن عزلها".

وفي تصريحات صحفي شدد سيرغي لافروف على أن "روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحا نوويا"، مؤكدا أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، وأنه لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا".

وأضاف: "مستعدون لجولة ثانية من المفاوضات، لكن الجانب الأوكراني يماطل بأوامر أمريكية"، مشيرا إلى أن "الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته، ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا"، كما أكد أن "القرم جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض.

واستطرد سيرغي لافروف: "كنا مستعدين لهذه العقوبات، ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين".

وأكمل لافروف: "الغرب رفض التعامل مع مطالبنا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي".

وأوضح وزير الخارجية الروسي محذرا: "الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة، والرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة، وقال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية".

من جهته طالب الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي الدولَ الاوروبية باثباتِ موقفِها من دعمِ بلادِه وقبولِ عضويتِها في الاتحادِ الاوروبي. في وقت ابدت فيه قادة الاتحاد موقفا خجولا من الطلبِ الاوكراني، فيما اكدت روسيا اَنّ العقوباتِ الغربيةَ لن تجبرَها على تغييرِ موقفِها من القضيةِ الاوكرانية.

وكانت مصادر كشفت اَنّ الجولةَ الثانية من المفاوضاتِ بين كييف وموسكو قد تنطلق اليوم الاربعاء .
 
رقم : 981640
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