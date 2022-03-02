الدبيبة والمشري يبحثان المضي في العملية الانتخابية 'في أسرع وقت'

ويأتي اللقاء وسط انقسام سياسي بدأ يتزايد في الحياة السياسية الليبية، مع تزايد الجدل والاتهامات المتبادلة بين حكومة الدبيبة، والبرلمان الليبي الذي منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.



حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن رئيسها أمس أنها مستمرة في عملها، قالت في بيان إن الدبيبة التقى المشري وتشاورا في الأوضاع السياسية، وكيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة.



وأضافت أن رئيس الحكومة استمع لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل مجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة، وأكد على أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر يونيو القادم.



وقالت إن رئيس الحكومة ثمّن موقف مجلس الدولة في هذا الصدد، وشدد على ضرورة متابعة الجهود وتنسيقها بين الطرفين للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.



يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، أصدرت أمس بيانا رفضت فيه منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة جديدة واتهمته بالتزوير وأعلنت أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، محذرة من أي محاولات لاقتحام مكاتبها.



وجاء ذلك بعدما تم الإعلان عن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.