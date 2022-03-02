وزير الثقافة الإيراني: حزب الله بطل مقارعة جبهة الكفر في المنطقة

وقال إسماعيلي في حديثه اليوم الاربعاء خلال مؤتمر "سيّد شهدائنا فكراً وسيرة" المنعقد في بيروت إحياء لذكرى الشهيد السيدعباس الموسوي: إن الانتصارات الكبرى لجبهة المقاومة ثمرة لصبر وجهاد الشهيد عباس الموسوي ودمه الطاهر.



وأشار إلى جذور تأسيس حزب الله الذي تم بتوجيه من قائد الثورة الإسلامية الكبير الإمام الخميني (رض) في العام 1982، واعتبر الشهيد عباس الموسوي من المؤسسين لتيار المقاومة، وأضاف: بعد تبلور تيار المقاومة حزب الله بقيادة الشهيد الشيخ راغب حرب والشهيد السيد عباس الموسوي، خرجت أميركا وفرنسا من لبنان مفضوحتين تماما.



وقال: إن السيد عباس الموسوي كان تجسيدا كاملا للتقوى والصبر والعلم والطاعة لأمر الإمام، وفي ظل إدارته الذكية، ومن بعده السيدحسن نصرالله، تحوّل حزب الله إلى بطل لا بديل عنه في مقارعة جبهة الكفر والنفاق والخداع.



ونوه وزير الثقافة الإيراني إلى الأوضاع الراهنة بالمنطقة وجبهة المقاومة، وقال: إن الحجر الأساس الذي وضعه الشهيد عباس الموسوي وسائر شهداء المقاومة قد ترافق مع الكثير من البركات، ولم تقل إرادة وعزم المجاهدين في سبيل الله ذرة واحدة، والمثال البارز لذلك هو قائد القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي انبرى للدفاع عن مظلومي المنطقة بمنأى عن مذهب ومعتقد المظلومين والمضطهدين من قبل تيار التكفير والاستكبار ووقف حتى التضحية بحياته وقدم دمه الطاهر في طريق المدرسة الحسينية الحمراء.



وقام وزير الثقافة الإيراني في إطار زيارته الحالية إلى لبنان بتفقد مركز الإمام الخميني(رض) الثقافي كما زار الملحقية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت.