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الأربعاء 2 آذار 2022 ساعة 21:30
دهسه مستوطن.. ارتقاء فلسطيني من مدينة دورا
وافادت مصادر محلية، ان عماد يوسف حسن حريبات من قرية بيت الروش الفوقا غرب مدينة دورا، قد لقي مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس في منطقة حورة القريبة من بئر السبع بالداخل المحتل.
مصدر :
وكالات
رقم :
981690
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