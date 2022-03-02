اليمن.. قصف مرتزقة سودانيين على الحدود اليمينة السعودية

اسلام تايمز (اليمن) - افاد مصدر في اليمن بان قتل وإصيب نحو 40 عنصرا من مرتزقة الجيش السوداني بقصف صاروخي يمني استهدف معسكرا لهم على الحدود اليمنية السعودية.