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الأربعاء 2 آذار 2022 ساعة 21:38

تدشين حملة اعصار اليمن في القطاع الشرقي بصنعاء

تدشين حملة اعصار اليمن في القطاع الشرقي بصنعاء
وأوضح الرويشان خلال تدشين اللقاء التحضيري للجنة القطاع الشرقي بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى اليمني، أن الحملة تترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لمواجهة تصعيد العدوان والمضي في تعزيز الصمود والثبات وتحقيق العزة والنصر للوطن.

وقال " ندشن فعاليات حملة إعصار اليمن المتزامنة مع الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي والتي تمثل محطة تعبوية تربوية لاستلهام دروس التضحية ومعاني الفداء من مواقف ومشروع الشهيد".

وأشار إلى أن الحملة تأتي والشعب اليمني الصامد والصابر يمضي نحو خطى العزة والكرامة في تدشين العام الثامن للصمود الوطني وتعزيز الثبات في مواجهة العدوان بعزيمة وعنفوان لا تلين.

وتطرق إلى المسئوليات الوطنية والدينية التي تقع على عاتق الجميع في مساندة الجهود الرامية لإنجاح هذه الحملة الحاسمة من تاريخ اليمن الجهادي من خلال التحشيد والتدريب والالتحاق بالجبهات واستنهاض المجتمع لمواجهة العدوان.

وأكد أهمية الهبة الكبرى في تجهيز القوافل المادية والعينية وتسييرها لجبهات الأحرار والأخيار من الأبطال المرابطين الذين يجسدون أروع معاني الفداء والتضحية في التصدي لقوى العدو وأدواته.

ولفت نائب رئيس الوزراء، إلى ما تمثله حملة إعصار اليمن من دلالات ومعاني في تحفيز أبناء المجتمع على مستوى القرى والعزل والمديريات والمحافظات وتشكيل غرف عمليات مشكلة في كل المناطق للحشد والاستنفار الأكبر في تأريخ اليمن.

كما أكد أن معركة الدفاع عن اليمن هي معركة جهادية مقدسة لكل اليمنيين ومسئولية دينية ووطنية وأخلاقية فرضها العدوان وأن الخيار الحقيقي والوحيد هو الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله والوطن الغالي.

وحيا الفريق الرويشان ما تقدمه محافظة صنعاء وأبنائها من تضحيات وجهود في معركة الكرامة والحرية والاستقلال... قائلا " أثبتت محافظة صنعاء دائما وأبدا ومديريات القطاع الشرقي أنها في المقدمة وكان لها السبق في الحشد للجبهات وتسيير القوافل وتعزيز عوامل الثبات".

وتابع قائلا : "في الوقت الذي تنطلق فيه هذه الحملة وذكرى الشهيد القائد نرى الأنظمة العربية تهرول وهي ذليلة وخانعة نحو عدوها الأزلي والتاريخي".

وخلص نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن في كلمته إلى أهمية تجديد العهد والوفاء للقيادة الثورية والسياسية بأن تظل مديريات القطاع الشرقي على الوعد والعهد في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والجهاد بالنفس والمال حتى يتحقق للوطن الغالي النصر والتمكين.

كما ألقيت كلمات للحاضرين من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكيل المحافظة طالب دحان ومديري مديرتي جحانة والحصن وعن المشايخ والشخصيات الاجتماعية، أكدت في مجملها الجاهزية والاستعداد لدعم وانجاح حملة اعصار اليمن وتجسيد أهدافها في الحشد للجبهات بكل غالي ونفيس.

عقب ذلك ناقش اللقاء التحضيري للجنة القطاع الشرقي، بحضور مديري مديريات جحانة والحصن وخولان والطيال وبني ضبيان وأعضاء السلطة المحلية وقيادات أمنية وعسكرية وتربوية، مهام لجان الحشد الخاصة بالحملة وبرنامج النزول الميداني للمديريات الخمس.
مصدر : وكالات
رقم : 981694
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