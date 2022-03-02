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الأربعاء 2 آذار 2022 ساعة 23:27

السيد نصرالله يعلن أسماء مرشحي حزب الله إلى الإنتخابات النيابية

السيد نصرالله يعلن أسماء مرشحي حزب الله إلى الإنتخابات النيابية
وفي كلمة متلفزة مساء اليوم الأربعاء، عن الانتخابات النيابية المقبلة وأهم التطورات، قال السيد نصرالله “نتواصل مع الحلفاء والأصدقاء وهناك نقاش وأفكار تتبلور وما زال هناك حاجة لبعض الوقت لإعلان التحالفات واللوائح”، وأضاف “ما تقرأونه في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل هو في حالات كثيرة غير صحيح وغير دقيق وعندما نصل إلى نتائج حاسمة سنعلن عنها”.

وأكد السيد نصرالله أنه “من الواضع أننا سنكون في لوائح موحدة مع حلفائنا في بعض الدوائر وقد نكون في لوائح مختلفة متوافق عليها في دوائر أخرى”، ولفت إلى أنه “عندما نريد أن نعلن عن تحالف ما لن يكون ذلك بشكل منفرد وإنما بصورة منسقة مع الحلفاء”.

وأعلن السيد نصرالله أنه “ناقشنا البرنامج الانتخابي وتم إقراره وسيتم الإعلان عنه في وقت قريب”، وشدد على أن “نواب حزب الله ليسوا إطاراً مستقلاً وهم يلتزمون بسقف حزب الله السياسي الذي يسير وفق رؤية ودراسة محددة”، وأضاف “هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق النواب في ما يخص القوانين والعمل التشريعي ونوابنا جديون جدا في هذا المجال”.

وقال السيد نصرالله “نحن في قيادة حزب الله نعتبر أن كتلة الوفاء للمقاومة هي من أكثر الكتل النيابية الجادة في عملها”، وتابع “خلال السنوات الأربع الماضية تحققت إنجازات طيبة في المجال القانوني والتشريعي وفي الملفات الملقاة على عاتق نوابنا”.

ولفت السيد نصرالله إلى أنه “هناك تقرير مفصل وموثق سيعرض على الجمهور حول ما قمنا به في مجال مكافحة الفساد وما تحقق وما واجهناه من صعوبات فيه”، وأضاف “نوابنا مجاهدون وخدام في هذه المسيرة وليسوا زعماء وعلى هذا الأساس يجب أن يبنى التقييم”.

وأكد السيد نصرالله أنه و”منذ عام 1992 وضعنا أهدافاً واقعية ولم نقدم وعوداً لا نستطيع تحقيقها وهناك أمور لم نعد بها وقمنا بتنفيذها”، وقال “نحن لا نرشح على أساس طلب الأشخاص بل نبحث عن الكفاءات المناسبة للعمل النيابي”، وأضاف “الذين نرشحهم ليسوا مرشحي عائلاتهم وعشائرهم ومدنهم بل مرشحو مسيرتنا وحزبنا ومقاومتنا”.

وأعلن السيد نصرالله أنه تم ترشيح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد والدكتور حسن فضل الله والحاج علي فياض، والشيخ حسن عزالدين والحاج حسين جشي والحاج أمين شري والحاج علي عمار، والدكتور حسين الحاج حسن والدكتور إبراهيم الموسوي والدكتور إيهاب حمادة والدكتور علي المقداد وفي قضاء زحلة رامي أبو حمدان.
رقم : 981712
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