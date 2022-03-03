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الخميس 3 آذار 2022 ساعة 07:40

مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران

مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران
يأتي تقرير الوكالة التابعة لأعلى جهاز أمني في إيران بينما يسعى المفاوضون في فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة وإيران للامتثال بالاتفاق.

وقال مسؤول إيراني لـ“رويترز“ إنه على الرغم من التقدم في المفاوضات فإن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران في إسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد. وكان قد تم العثور على آثار لليورانيوم في عدة مواقع قديمة لم تُعلم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي.

وقالت وكالة ”نور نيوز“ في تقريرها، دون ذكر مصدر، إنه ”إذا أمكن أن تساعد زيارة جروسي الوكالة وطهران في التوصل إلى خارطة طريق لحل القضايا القائمة بشأن الضمانات، فإنها قد تساعد في إحياء الاتفاق النووي في فيينا“.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي إن إيران لم تقدم تفسيرا لآثار اليورانيوم في ”إعلانات الضمانات“ المقدمة للوكالة.

ويأتي الإعلان عن زيارة جروسي المزمعة بينما وصل المفاوضون على ما يبدو إلى المراحل النهائية من محاولة إحياء الاتفاق النووي.

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران. ودفع ذلك طهران لانتهاك القيود النووية للاتفاق.

ونقلت وكالة ”نور نيوز“ في وقت سابق عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قوله للبرلمانيين الإيرانيين: ”التجارب المريرة المتمخضة عن نكث واشنطن لعهودها وتخاذل الأوروبيين تجعل من الضروري“ أن تسعى إيران للدفاع عن مصالحها عبر التوصل إلى اتفاق نووي ”يعتد به“.

وقال مبعوث روسيا للمحادثات ميخائيل أوليانوف لرويترز، وهو الأكثر تفاؤلا بين رؤساء الوفود، عندما سئل عن المحادثات: ”نحن على بعد دقيقة واحدة من خط النهاية“.



 
رقم : 981743
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