السعودية تعتقل رجل دين عراقي أثناء أداء مناسك العمرة

وأوضحت المصادر في حديث لموقع "إسلام تايمز
"، إن "السلطات الامنية السعودية اعتقلت قبل يومين الشيخ وليد الزيدي أحد طلاب العلوم الدينية في العراق وهو من سكان محافظة بغداد"، مضيفة إن "القافلة التي ذهب بمعيّتها ستعود إلى العراق غداً الجمعة".
وقالت المصادر السلطات السعودية اعتقلت الشيخ الزيدي مع اطفاله وزوجته اثناء توجهه للديار المقدسة، مضيفة إن الجهة التي اعتقلت الشيخ لم تبررْ سبب اعتقاله وكانت تقصده بالاسم بدليل ان مرافقيه في القافلة لم يتعرضْ لهم أحد.
من جهتها اوضحتْ هيأة الحج والعمرة انها لا تمتلك صلاحية الاستفسار او الاستعلام عن حالة الشيخ الزيدي، مؤكدة ان هذا الامر هو من صلاحية وزارة الخارجية العراقية التي لم تحركْ ساكنا لغاية الان.
وناشد اخوة واهل الشيخ المعتقل ضرورة التحرك الفوري لانقاذ الزيدي من براثن الاعتقال السعودي.