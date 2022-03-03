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الخميس 3 آذار 2022 ساعة 08:53

روسيا تعلن موقفها من إمكانية استخدام الأسلحة النووية

روسيا تعلن موقفها من إمكانية استخدام الأسلحة النووية
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية لإذاعة W Radio الكولومبية.

وردا على سؤال بشأن الأسباب التي يمكن أن تجعل روسيا تلجأ إلى استخدام السلاح النووي، قالت: “نحن ننطلق من أن هذا السيناريو المروع لن يتحقق أبدا وتحت أي ظرف كان”.

واعتبرت أن هذا السؤال قد يكون نتيجة إلى “خلط” بين روسيا ودول أخرى، بقولها: “يبدو أنكم تخلطون بيننا وبين الولايات المتحدة، فلم تتحدث روسيا الاتحادية عن ذلك قط”.

وأشارت إلى أن روسيا أعلنت مرارا موقفها من إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

في ما يلي أهم الأحداث للحرب في أوكرانيا..

-رئيس كازاخستان: أكدت للرئيس الأوكراني أهمية التوصل لاتفاق عبر المفاوضات لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

-وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق صفارات الإنذار في مدينة غيتومير غرب العاصمة كييف

-إعلام أوكراني: مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في هجوم روسي على مبنى سكني بمدينة إيزيوم في خاركيف

-القوات الروسية تستولي على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا قبيل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد صباح الخميس بشأن وقف إطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين

-البيت الأبيض: بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي

-الرئيس الفنزويلي: الغرب حظر قناة "RT" و "Sputnik" من البث لأنه يخشى أن يكتشف الأمريكيون والأوروبيون الحقيقة

- أمريكا تتهم روسيا بحجب المنافذ الإعلامية المستقلة

- بلينكن: حصيلة الضحايا المدنيين لغزو أوكرانيا "مروّعة" وستواصل الارتفاع

- وزارة الخارجية الأمريكية: روسيا تمنع الوصول لوسائل الإعلام المستقلة
مصدر : وكالات
رقم : 981757
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