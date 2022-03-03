طهران تحتج لدى مجلس الأمن على تصريح سيناتور أمريكي

وقالت ممثلية الجمهورية الاسلامية في فيينا إن "هذه التصريحات المثيرة هي بمثابة ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد العلماء النوويين الإيرانيين، كما هي انتهاك واضح لالتزامات الولايات المتحدة الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي تتعهد بموجبها الدول بعدم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية".



وأشارت إلى أن "تاريخ الكيان الصهيوني الطويل في عمليات التخريب ضد الأنشطة النووية الإيرانية السلمية، ومنها اغتيال العديد من العلماء النوويين الإيرانيين في السنوات الأخيرة، فضلا عن الهجمات السيبرانية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية"، داعية المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص إلى أن "يدين بشدة مثل هذه الأعمال الاستفزازية والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية".



وحذرت المجتمع الدولي من "مغامرة الكيان الصهيوني وتداعياتها على إرساء السلم والأمن في المنطقة"، مشددة على أن "إيران تحتفظ لنفسها بحقها الذاتي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي".



وكان غراهام دعا في مقابلة "المسؤولين الإسرائيليين إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين"، مشيرا إلى اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، قائلا إن "العديد من العلماء الإيرانيين تعرضوا لحوادث عديدة وأتوقع حدوث المزيد من الأحداث لهم".