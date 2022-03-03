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الخميس 3 آذار 2022 ساعة 09:25

مواجهات مسلحة واعتقلات بعدة مناطق من الضفة الغربية

مواجهات مسلحة واعتقلات بعدة مناطق من الضفة الغربية
وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة أسرى محررين من مدينة جنين فجر اليوم، بينهم الشيخ ثائر علاونة الذي كان مقررًا عقد حفل زفافه غدًا الجمعة.

وأصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات عنيفة وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم واعتقلت الشاب نصر مبروكة شقيق الشهيد ادهم مبروكة "الشيشاني"

كما اعتقلت قوات الاحتــلال الأسير المحرر عناد البرغوثي بعد مداهمة وتفتيش منزل عائلته في قرية كوبر شمال رام الله.

على صعيد آخر أطلقت المقاومة الفلسطينية النار، مساء الأربعاء، تجاه قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة على حاجز الجلمة شمال جنين.

وأكدت مصادر محلية أن تعزيزات من قوات الاحتلال هرعت للمنطقة بعد سماع صوت إطلاق نار كثيف، وأعلنت حالة الاستنفار، وشرعت بحملات تفتيش واسعة.

وأعلنت كتيبة جنين في ”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن إطلاق النار، مؤكدة أنها استمرار لنهج الجهاد والمقاومة ورد أولي على جريمة الاحتلال في مخيم جنين، والتي استشهد خلالها القائد الميداني للكتيبة عبد الله الحصري، والشهيد شادي نجم.

وفي تطورٍ لاحق، أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، حاجز الجلمة شمال جنين.
مصدر : وكالات
رقم : 981764
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