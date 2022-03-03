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الخميس 3 آذار 2022 ساعة 09:39

إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية

إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية
وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "أنتينا 3" التلفزيونية: "في 4 مارس، ستقلع طائرتان بأسلحة هجومية في اتجاه أوكرانيا.. 1370 قاذفة قنابل يدوية، 700000 (خرطوشة )للأسلحة والمدافع الرشاشة، وكذلك رشاشات خفيفة".

وأوضحت روبليس أنه سيتم تسليم دفعة الأسلحة والذخيرة إلى بولندا عند نقطة على الحدود مع أوكرانيا، حيث ستأخذها السلطات الأوكرانية.

إلى ذلك صرح رئيس وزراء أسبانيا، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، أن إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية.

من جهته، أظهر تحالف "متحدون نستطيع" اليساري (أونيداس بوديموس) عدم موافقته على القرار، واصفا إياه بالخطأ.
مصدر : وكالات
رقم : 981768
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