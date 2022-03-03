وزير الثقافة اللبناني: نتطلع لمزيد من التعاون مع ايران بالمجال الثقافي

وقال مرتضى: بإسمي الشخصي، وبإسم فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الحكومة الذي كلفني، ودولة رئيس مجلس النواب الذي كلفني بدوره، نشكركم جزيل الشكر على زيارتكم وما تخللها، ونحن نتطلع الى ان ما بدأناه هذا الأسبوع سوف يستكمل بخطوات ايجابية مباركة، سواء في بيروت او في طهران والى مزيد من التعاون في المجال الثقافي والى المزيد من الإنفتاح على آفاق أخرى على كل المستويات بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية في ايران، ونشكركم على حضوركم وعلى ما ابديتموه من رغبة صادقة لجهة توطيد أفضل العلاقات بين لبنان وإيران.



وقدم المرتضى إلى نظيره الإيراني هدية تذكارية ودرعا تقديرية عربون شكر وتقدير لجهوده المبذولة على مستوى تمتين العلاقات الثقافية اللبنانية – الإيرانية.



وقبيل مغادرته المطار شكر االدكتور اسماعيلي نظيره اللبناني على الحفاوة التي احيطت بها زيارته الى لبنان وقال متوجهاً له: نتمنى ان نستضيفكم ونستضيف الأسبوع الثقافي بسرعة،وكانت تجربة رائعة وقد تمت على ايديكم المباركة ، ونحن نود ان نقيم اسبوع ثقافي لبناني في ايران.



وقد غادر اسماعيلي بيروت مساء أمس عائدا الى طهران بعد زيارة له الى لبنان استمرت عدة ايام التقى خلالها بالمسؤولين اللبنانيين وشارك في حفل اطلاق " ايام الفجر الثقافية " في بيروت.