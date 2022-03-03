إصابة مستوطن طعنا شرقي القدس

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن المستوطن يبلغ من العمر 40 عامًا، ووصل للحاجز من تلقاء نفسه مصابًا بجروح متوسطة.



وأشار إلى أنه نقل إلى مستشفى شعاري تسيديك، دون أن تعرف الدوافع.



وكان مستوطن آخر أصيب أمس طعنًا في نفس المنطقة دون معرفة الدوافع.