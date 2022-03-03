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الخميس 3 آذار 2022 ساعة 13:33
الحج العراقية تطالب السعودية بالإفراج عن 'محتجزين عراقيين'
وذكرت الهيئة في بيان أنها "أرسلت برقية إلى وزارة الحج السعودية تطالبها بالإفراج السريع عن المحتجزين العراقيين".
وأضافت أنه "تم احتجازهم أثناء أداء مناسك العمرة".
ولم يصدر أي تعليق من جهة رسمية سعودية عن الحادث، كما لم يتبين سبب اعتقالهم بعد.
مصدر :
وكالات
رقم :
981809
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