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الخميس 3 آذار 2022 ساعة 13:41

اليابان تجمد أصول أربعة بنوك روسية

اليابان تجمد أصول أربعة بنوك روسية
وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إنه لم يتم تحديد نوع الأصول المعنية.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف سوزوكي، أن "اليابان تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي وستنفذ العقوبات بحزم مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين".

والبنوك الأربعة هي بنك VTB (ثاني أكبر بنك في روسيا)، بنك Otkritie Sovcombank، وNovikombank.

ولفتت الحكومة اليابانية، إلى أن البنوك لديها علاقات وثيقة مع الحكومة الروسية.

هذا وفرضت وزارة الخارجية اليابانية، عقوبات على روسيا شملت ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأكدت أنها ستفرض إجراءات أكثر صرامة للرقابة على الصادرات في بيلاروس.
مصدر : وكالات
رقم : 981812
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