بوتين لماكرون: نعتزم مواصلة القتال بلا هوادة لحماية دونباس

وشدد بوتين في محادثة هاتفية مع ماكرون على أن "القوات المسلحة الروسية تبذل كل ما في وسعها خلال العملية الخاصة للحفاظ على حياة المدنيين".



ووفقا لبيان الكرملين، فقد دعا بوتين الرئيس الفرنسي إلى الانضمام لجهود ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الأجانب من أراضي أوكرانيا.



وأوضح البيان أن ماكرون تعهد خلال محادثة مع بوتين "بالعمل مع كييف بشأن الطلاب الهنود المحتجزين كرهائن في مدينة خاركوف".



وكان قصر الإليزيه قال في بيان له، إن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين استمرت 90 دقيقة، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.