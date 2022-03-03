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الخميس 3 آذار 2022 ساعة 17:12
لدراسة مشاريع وإقتراحات قوانين..

بري يدعوا اللجان البرلمانية لجلسة مشتركة الاربعاء المقبل

وحسب مصادر دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال الموازنة- الادارة والعدل- الدفاع الوطني والداخلية والبلديات- الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط- الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية- التربية والتعليم العالي والثقافة، الى جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 9آذار، وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين الآتية:

1. اقتراح القانون الرامي الى دعم صناعة الادوية المنتجة محليا (متابعة)

2. اقتراح القانون الرامي الى اعطاء التعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل- عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 63955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية رقم 620 تاريخ 29/5/2000.

3. اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة إعمارها).

4. المرسوم رقم 8663 القاضي بإعادة النظر بالقانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار إميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار ، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 ( متابعة).
رقم : 981833
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