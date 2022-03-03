وتعرف امين عام منظمة "ايكو" وممثلو الدول الاعضاء عن كثب على احدث انجازات الباحثين ومتخصصي الشؤون البحرية الايرانيين، والوضع في اكبر ميناء للنقل البحري بالجمهورية الاسلامية الايرانية.



وقدم المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان "علي رضا محمدي كرجي ران"، خلال اللقاء مع الوفد الزائر، شرحا حول الطاقات والفرص الاستثمارية المتاحة في ميناء "الشهيد رجائي".



ولفت "كرجي ران" في هذا الخصوص، الى ان محافظة هرمزكان يحدها شاطئ بمسافة 2800 كم ، وتضم 14 الف جزيرة صغيرة وكبيرة، مضافا الى 32 ميناء ومرفأ للنقل البحري.



كما اشار الى ان ميناء "الشهيد رجائي" بموقعه الستراتيجي الذي يقع وسط ممر "شمال - جنوب" ويربط قارة اسيا بأوروبا، جاهز لاستقبال اصحاب رؤوس الاموال الاجانب وتوظيف استثمارات لتطوير نشاطات النقل البحري في هذا الميناء الايراني الضخم.



يذكر ان ممثلي الدول الاعضاء العشرة بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) وصلوا الى محافظة هرمزكان، امس الاربعاء، لحضور "اجتماع مجلس ممثلي الدول الاعضاء" الذي انعقد باستضافة بندر عباس (مركز المحافظة).