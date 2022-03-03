الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 آذار 2022 ساعة 20:01

امين عام منظمة "ايكو" يتفقد ميناء "الشهيد رجائي" جنوب ايران

امين عام منظمة "ايكو" يتفقد ميناء "الشهيد رجائي" جنوب ايران
وتعرف امين عام منظمة "ايكو" وممثلو الدول الاعضاء عن كثب على احدث انجازات الباحثين ومتخصصي الشؤون البحرية الايرانيين، والوضع في اكبر ميناء للنقل البحري بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقدم المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان "علي رضا محمدي كرجي ران"، خلال اللقاء مع الوفد الزائر، شرحا حول الطاقات والفرص الاستثمارية المتاحة في ميناء "الشهيد رجائي".

ولفت "كرجي ران" في هذا الخصوص، الى ان محافظة هرمزكان يحدها شاطئ بمسافة 2800 كم ، وتضم 14 الف جزيرة صغيرة وكبيرة، مضافا الى 32 ميناء ومرفأ للنقل البحري.

كما اشار الى ان ميناء "الشهيد رجائي" بموقعه الستراتيجي الذي يقع وسط ممر "شمال - جنوب" ويربط قارة اسيا بأوروبا، جاهز لاستقبال اصحاب رؤوس الاموال الاجانب وتوظيف استثمارات لتطوير نشاطات النقل البحري في هذا الميناء الايراني الضخم.

يذكر ان ممثلي الدول الاعضاء العشرة بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) وصلوا الى محافظة هرمزكان، امس الاربعاء، لحضور "اجتماع مجلس ممثلي الدول الاعضاء" الذي انعقد باستضافة بندر عباس (مركز المحافظة).
مصدر : وكالات
رقم : 981855
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التوازن فوق حبل في ريح عاصف
التوازن فوق حبل في ريح عاصف
شمخاني يحذر أمريكا من عدم التوصل إلى إتفاق في فيينا
شمخاني يحذر أمريكا من عدم التوصل إلى إتفاق في فيينا
3 آذار 2022
إيران: لدينا قلق شديد بشأن النشاطات الارهابية في أفغانستان
إيران: لدينا قلق شديد بشأن النشاطات الارهابية في أفغانستان
3 آذار 2022
طهران تحتج لدى مجلس الأمن على تصريح سيناتور أمريكي
طهران تحتج لدى مجلس الأمن على تصريح سيناتور أمريكي
3 آذار 2022
السعودية تعتقل رجل دين عراقي أثناء أداء مناسك العمرة
السعودية تعتقل رجل دين عراقي أثناء أداء مناسك العمرة
3 آذار 2022
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
2 آذار 2022
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
2 آذار 2022
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
2 آذار 2022
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟
2 آذار 2022
زيارة وفد حماس إلى بيروت.. الأهداف والرسائل
زيارة وفد حماس إلى بيروت.. الأهداف والرسائل
2 آذار 2022
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
1 آذار 2022
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
1 آذار 2022
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
1 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
رئيس الوزراء الفرنسيّ.. تصريحات ساذجة وعنصريّة مقيتة
الحرب في أوكرانيا.. ما هو رد فعل دول غرب آسيا؟