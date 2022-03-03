قديروف: نصف مليون دولار مقابل رأس كل قيادي من القوميين في أوكرانيا

وجاء على قناة الرئيس الشيشاني: "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد "أنصار بانديرا" [القوميين]، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، إذا كان لديهم الوقت بالطبع".



وأضاف: "يقول القائد حسين أن كتيبة كاملة من القوميين هُزمت، وفر أكثر من 2500 من "أنصار بانديرا" دون إبداء مقاومة. كما استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".



وأعلن في البيان عن تطوعه لدفع 500 ألف دولار عن رأس كل قائد من القوميين.



وقال مخاطبا الرئيس الأوكراني: يحتاج زيلينسكي إلى تغيير رأيه وفهم أنه لن تنقذه أي مخابئ. إنه مسؤول شخصيًا عن مقتل الجنود الأوكرانيين ومستقبل شعبه. هناك طريقة واحدة فقط للخروج من الوضع ألا وهي الاستجابة الكاملة لشروط الجانب الروسي.



وكان الرئيس الشيشاني قد جهز أكثر من 10 آلاف مقاتل وقال أنهم مجهزين للاستحواذ على أكثر المناطق سخونة.



وشنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة".