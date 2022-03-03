طاقة ايران الإنتاجية من البتروكيماويات ستبلغ 200 مليون طن سنويًا

وقال مرتضى شاهميرزائي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات ، اليوم الخميس، في مراسم تدشين صهاريج التصدير في مصفاة غاز "بيدبلند الخليج الفارسي" والتوقيع على عقود تجميع الغاز المصاحب بشرق كارون: يوجد 22 مجمعاً للبتروكيماويات في ماهشهر ، وحالياً هناك 10 مشاريع قيد التنفيذ في هذه المنطقة.



وأضاف: "قبل انتصار الثورة الإسلامية ، كانت طاقتنا الانتاجية من البتروكيماويات مع جميع امكانيات الشركات الأجنبية تبلغ 3 ملايين طن ، بطاقة انتاجية فعلية تبلغ 1.5 مليون طن فقط".



وقال شاهميرزايي "وصلنا اليوم إلى طاقة انتاج 90 مليون طن ، بينما كنا نواجه حربا وحظرا مفروضان علينا ، بمعنى آخر ، شهدنا تطورا باهرا".



وتابع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات: "وفقا للخطط التي تم اعدادها فان طاقتنا الإنتاجية من البتروكيماويات ستصل حتى نهاية الخطة الخمسية الثامنة إلى 200 مليون طن سنويا".