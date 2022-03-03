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الخميس 3 آذار 2022 ساعة 21:38
عاصفة ترابية تضرب محافظتي كربلاء والنجف بالعراق
وأفادت وسائل اعلامية عراقية بان " عاصفة ترابية شديدة ضربت محافظتي كربلاء والنجف منذ ساعات المساء الاولى"، مضيفة ان " العاصفة ادت الى انعدام الروئية وسط تحذيرات من وقوع حوادث نتيجتها".
مصدر :
وكالات
رقم :
981874
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