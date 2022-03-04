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الجمعة 4 آذار 2022 ساعة 09:22

حماس تدعو لتصعيد المقاومة مع العدو الصهيوني

حماس تدعو لتصعيد المقاومة مع العدو الصهيوني
وشدد أبو كويك على ضرورة الردّ على جرائم جيش الاحتلال الغاصب ضد الشعب الفلسطيني من اعتقالات وتقتيل وهدم وسلب، لافتا الانتباه إلى ممارسته هجمة شرسة ضد الإنسان الفلسطيني والمقدسات والشجر والحجر، مستغلًا حالة الانشغال العالمية بما يجرى بين روسيا وأوكرانيا, حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وقال: يحب أن يلتحم أبناء شعبنا في كل المواقع نصرة لأبناء بيتا والشيخ جراح وسلوان وجنين وكفر قدوم والسيلة وغيرها من مواقع الشرف والعزة.

كما حثّ على وجوب الحشد والتصعيد وتكثيف الفعاليات الشعبية والوقفات والمسيرات المساندة للأسرى وعدم ترك إدارة سجون الاحتلال لتنفرد بهم حيث تمارس القمع المتواصل ضد خيرة أبناء وبنات شعبنا.

وبهذا السياق، دعا أبو كويك، السلطة في رام الله إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، والعمل على توفير الأجواء الوطنية الداعمة للمقاومة الشعبية.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.
مصدر : وكالات
رقم : 981911
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