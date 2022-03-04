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الجمعة 4 آذار 2022 ساعة 10:45

مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا

مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
وقال المصدر بشان بعض التصريحات الواردة حول نهاية المفاوضات: ان القضايا الخلافية مع اميركا مازالت مفتوحة.

واضاف المصدر، بحسب وكالة "ارنا" : لن يكون هنالك اي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء.

وكان رئيسا الوفدين الروسي والفرنسي قد لمحا الى قرب انتهاء المفاوضات حيث كتب رئيس الوفد الروسي ميخائيل اوليانوف في تغريدة على تويتر: ماراثون طويل ومضن، انتهى الآن تقريبا.

كما نشر رئيس الوفد الفرنسي فيليب اريرا صورة لفريق الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا)، موجها الشكر والتقدير لهم لجهودهم التي وصفها بانها كانت مضنية خلال الاشهر الـ 11 الماضية.

يذكر ان مفاوضات رفع الحظر في فيينا تجري الان جولتها الثامنة التي كانت قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وان نجاحها او فشلها متعلق بقرارات سياسية من الاطراف الغربية، فلو اتخذت هذه الاطراف القرارات اللازمة فبالامكان حل القضايا العالقة والتوصل الى الاتفاق النهائي في غضون ايام.
رقم : 981925
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