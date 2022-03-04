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الجمعة 4 آذار 2022 ساعة 15:02

أمير عبد اللهيان: يتوقف المجيء الى فيينا على رعاية خطوطنا الحمراء

أمير عبد اللهيان: يتوقف المجيء الى فيينا على رعاية خطوطنا الحمراء
يأتي ذلك في اصتال هاتفي بين أمير عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث بحث الطرفان مستجدات مفاوضات الغاء الحظر عن ايران.

وقال بوريل: من وجهة نظرنا فان الاتفاق المرتقب استجاب لمعظم مطالب الجمهورية الاسلامية، وانني باعتباري منسق المفاوضات بين ايران و4+1 أود أن أقول أن المفاوضات تتقدم وانها وصلت الى نهايتها.

من جانبه أعرب عبد اللهيان عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها بوريل، مؤكدا أن ايران على استعداد تام للتوقيع على اتفاق جيد "إلا انه لا ينبغي أن يكون تسرع الجانب الغربي سببا في تجاوز خطوط ايران الحمراء وعدم رعايته لها".

وفيما رحب وزير الخارجية الايراني بانهاء المفاوضات بأقرب فرصة قال: يستدعي وجود وزراء الخارجية في فيينا والاعلان عن الاتفاق النهائي رعاية خطوط ايران الحمراء كاملة ومن بينها منحها ضمانات اقتصادية مؤثرة".

وشدد أمير عبد اللهيان على أن علي باقري (رئيس الفريق المفاوض) والخبراء الايرانيين سيواصلون التشاور والمباحثات مع سائر الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، وانهم سيبذلون جهودهم الجادة والحثيثة من أجل التوصل الى اتفاق نهائي وجيد.

وقال: متى ما أعلنت الأطراف الغربية موافقتها على خطوطنا الحمراء سأكون مستعدا للمجيء الى فيينا.
رقم : 981962
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