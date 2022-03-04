الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد مدينة بيشاور الباكستانية

وأدان المتحدث باسم الخارجية هذه العملية الإرهابية التي وقعت بهدف بث التفرقة بين المسلمين، وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الهجوم الجبان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة الباكستانية والمسؤولين الأمنيين التدابير اللازمة والإجراءات الحازمة لمنع أنشطة الإرهابيين الإجرامية.



أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، مقتل 30 وإصابة العشرات في تفجير استهدف مسجداً في بيشاور شمال غرب البلاد.



وأعلنت الشرطة حالة الطوارئ في مستشفيات "خيبر بختونخواه" بعد الانفجار الذي طال مسجداً في بيشاور.