الإرهاب يضرب الباكستان من جديد

وقال قائد شرطة بيشاور محمد اعجاز خان، إن "23 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار بمسجد في المدينة" وفقا لوكالة "فرانس برس".



من جهته، أعلن أحد مستشفيات باكستان، أن 30 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 56 آخرون، في الانفجار الذي وقع خلال صلاة الجمعة .



وأكد ضابط شرطة العاصمة بيشاور إعجاز أحسان استشهاد مسؤول في الشرطة بينما قال عاصم خان ، مدير الإعلام في ليدي ريدينغ ، إن 30 جثة نقلت إلى المستشفى حتى الآن.



وقال مكتب المدعي العام المركزي إنه وفقا للتقارير الأولية ، حاول اثنان من المهاجمين دخول مسجد في سوق عيسى خواني بالمدينة وأطلقوا النار على رجال الشرطة الواقفين. ونتيجة لذلك ، استشهد شرطي وأصيب الآخر بجروح خطيرة. وعقب الهجوم وقع انفجار في المسجد.



وصرح المسؤول بالشرطة وحيد خان أن الانفجار وقع أثناء تجمع المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار لأداء صلاة الجمعة.



لم يشفع لهم سجودهم في بيت من بيوت الله، لتنال منهم يد الارهاب، نحو 60 شهيدا وقرابة المئتي جريح، في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في مدينة بيشاور غرب باكستان، مصادر طبية محلية قالت إن حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع، نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين، ما استدعى اعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المدية نتيجة كثرة الإصابات.



الشرطة الباكستانية قالت إنها لا تزال تحقق في الجريمة، موضحة أن إرهابيين اثنين وصلا إلى مكان قريب من المسجد، على دراجة نارية، إلا أن الشرطة أوقفتهما للتفتيش، ففتحا النار باتجاه الشرطة ثم دخلا إلى المسجد، مصادر محلية قالت إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط المسجد قبل العملية الارهابية.



وردا على المجزرة اعتبر نائب الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين في باكستان السيد أحمد إقبال رضوي أن الارهاب الوهابي التكفيري يحرم المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، موجها انتقاداته للدولة ومطالبا اياها بحماية المدنيين.



وقال نائب الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين السيد أحمد إقبال رضوي: "سبب تاسيس باكستان هو ان يتمكن جميع المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، ولكن للاسف الارهاب الوهابي والتكفيري لازال يحرم باكستان من ذلك، مسلسل الارهاب هذا خبيث وواضح الاهداف وابرزها هو ان لا يُسمح لباكستان بأن تصبح قوية، السؤال الأهم، لماذا تتغاضى الحكومة ومؤسسات الدولة عن مثل هذه المذابح، فهي المسؤول الاول والاخير عن امن المواطنين، للاسف بعض الدول المغرضة تجبر باكستان على دعم التعصب الديني".



بدوره أدان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، التفجير الذي استهدف مسجداً للمسلمين فى مدينة بيشاور شمال غربى باكستان، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 من المصلين وإصابة العشرات، فيما وجه رسالة لـ"الشيعة" هناك.



وقال الصدر في تدوينة له عبر تويتر، "قتل أصحاب الأخدود.. هؤلاء الثلة الضالة المضلة التي تدعي وصلاً بالإسلام ورسوله وهو منهم براء.. ها هم يعاودون أفعالهم الإرهابية الخبيثة ضد المصلين (الشيعة) في باكستان. لكن هيهات هيهات أن نترك نحن الشيعة الإمامية بل والسنة عقيدتنا ونتبع عقيدتكم الفاسدة أيها (المنافقون)".



وأضاف، "نعم، فأنتم توالون أعداء الله من جانب وتدعون الثبات على النهج المحمدي من جهة وهذا هو النفاق بعينه.. فأنتم تركتم العدو الصهيوني يعيث في فلسطين فساداً وظلماً وتوجهتم لتفجير المصلين المتمسكين بقول : لا إله إلا الله.. وهو حصن الله الأمن".



وتابع الصدر، "من هنا على الإسلام المحمدي المعتدل ومن كل الطوائف التبرؤ من هذه الطائفة الإرهابية التي زلت عن علم وعمد عن تعاليم الإسلام الأصيل كما تبرأنا من كل المتشددين من هنا وهناك؛ فمثل هؤلاء يضعفون الصف الإسلامي ويشمتون العدو بنا أجمع".



ووجه نداء لـ"شيعة باكستان.. رأجياً منهم رص الصف وعدم التقهقر أمام أفعال شذاذ الآفاق والتمييز بين السني المعتدل ومن هو متشدد إرهابي.. كما وعليهم الضغط على حكومتهم ومطالبتهم بالحماية فالكثير من الإرهابيين يتسترون بهم".



وأتم الصدر، "ها نحن في النجف الأشرف معكم أيها المعتدلون من الشيعة والسنة في كل بقاع العالم، فلا بد لصوت الاعتدال أن يعلو في كل مكان".



صور الانفجار الأولى التي انتشرت تظهر حجم الدمار في المسجد والمباني القريبة منه، اضافة الى عمليات الاسعاف التي تقوم بها وحدات الدفاع المدني.